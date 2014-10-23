الحكومة اللبنانية توافق على وقف النزوح السوري إلى لبنان باستثناء الحالات الإنسانية

وافق مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة له عقدها الخميس، على وقف النزوح السوري إلى لبنان باستثناء الحالات الإستثنائية .

> وقال وزير الاعلام رمزي جريج، الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة، إن رئيس مجلس الوزراء أثار موضوع النازحين السوريين فعرض مضمون الورقة التي

> وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى لبنان. وبنتيجة المداولة، وافق مجلس الوزراء على هذه الورقة .

> وأضاف جريج أن مجلس الوزراء وافق على«وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الإجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل النازحين إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية».

> وأوضح جريج أن المجلس وافق على «تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك نزع صفة النازح عن كل من يذهب إلى سورية وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول».

> ووافق مجلس الوزراء على «تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم احوال نزوحهم دوريا من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية وتأمينا لحاجات النازحين المستحقين».

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