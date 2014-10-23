أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«البشير» يقر بوجود «عثرات» في الحوار الوطني.. ويتعهد بـ«الحكم الرشيد»

Google+ Print

أقر الرئيس السودانى، عمر البشير، الخميس، بحدوث «عثرات» فى الحوار الوطنى الذى دعا له فى يناير الماضى، وقاطعه غالبية فصائل المعارضة، لكنه أكد أن العملية ستبلغ غايتها للتأسيس لـ«الحكم الرشيد». وجدد البشير، فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للحزب الحاكم، دعوته للحركات المسلحة المشاركة فى الحوار. وقال: «نؤكد التزامنا بأن نبلغ بالحوار الوطنى غاياته، وذلك يتطلب أن يسمو الجميع فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة».

بدوره، قال الترابى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن حزبه يريد «حوارا يتوحد به الشعب ويأمن فيه دون أن يتجبر عليه أحد».

وترفض غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة دعوة الحوار وتشترط لقبولها إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما يشارك فى الحوار حزبيا المؤتمر الشعبى، الذى يتزعمه الإسلامى حسن الترابى، وحزب الإصلاح، وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.

ووقع زعيم حزب الأمة القومى أكبر أحزاب المعارضة، الصادق المهدى، فى أغسطس الماضى فى العاصمة الفرنسية باريس، اتفاقا مع الجبهة الثورية وضع شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار، وحذرا الحزب الحاكم من اللجوء لخيار الانتفاضة الشعبية ما لم يستجب لشروطهما. وفقد الحوار الوطنى زخمه بانسحاب المهدى منها فى مايو الماضى احتجاجا على اعتقاله من قبل السلطات قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر من اعتقاله.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية