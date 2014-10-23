أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعودية تحذر النساء من الانضمام لاحتجاج على منع المرأة من قيادة السيارة

Google+ Print
السعودية تحذر النساء من الانضمام لاحتجاج على منع المرأة من قيادة السيارة السعودية تحذر النساء من الانضمام لاحتجاج على منع المرأة من قيادة السيارة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس تحذيرًا للنساء بعدم قيادة السيارات في تحد للحظر الذي تفرضه المملكة على قيادة النساء للسيارات بعد تجدد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي القانون بالقيادة في الطريق العام.

ويأتي الإعلان قبل ذكرى مظاهرة في 26 أكتوبرالعام الماضي قالت خلالها عشرات النساء السعوديات انهن خرجن في الشوارع للاحتجاج على منع قيادة المرأة للسيارات الأمر الذي أفضى إلى وقوع بعض الاعتقالات.

وفي الأسابيع الأخيرة مارس مشاركون في الحملة ضغطا على مواقع التواصل الاجتماعي لتقود النساء السيارات وينشرن صورًا أو مقاطع لهن على الانترنت مثلما فعلن قبل مظاهرة العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي الى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع.”

ومنذ الانتفاضات التي حدثت في العالم العربي خلال عام 2011 والاضطرابات التي سادت بعدها اتخذت الرياض موقفا متشددًا من كل محاولات الاحتجاج أو المعارضة في المملكة بما في ذلك من نشطاء حقوقيين لبراليين وإسلاميين وأفراد من الأقلية الشيعية.

والمملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو