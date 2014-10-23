السعودية تحذر النساء من الانضمام لاحتجاج على منع المرأة من قيادة السيارة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تحذيرًا للنساء بعدم قيادة السيارات في تحد للحظر الذي تفرضه المملكة على قيادة النساء للسيارات بعد تجدد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي القانون بالقيادة في الطريق العام.

ويأتي الإعلان قبل ذكرى مظاهرة في 26 أكتوبرالعام الماضي قالت خلالها عشرات النساء السعوديات انهن خرجن في الشوارع للاحتجاج على منع قيادة المرأة للسيارات الأمر الذي أفضى إلى وقوع بعض الاعتقالات.

وفي الأسابيع الأخيرة مارس مشاركون في الحملة ضغطا على مواقع التواصل الاجتماعي لتقود النساء السيارات وينشرن صورًا أو مقاطع فيديو لهن على الانترنت مثلما فعلن قبل مظاهرة العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي الى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع.”

ومنذ الانتفاضات التي حدثت في العالم العربي خلال عام 2011 والاضطرابات التي سادت بعدها اتخذت الرياض موقفا متشددًا من كل محاولات الاحتجاج أو المعارضة في المملكة بما في ذلك من نشطاء حقوقيين لبراليين وإسلاميين وأفراد من الأقلية الشيعية.

والمملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.