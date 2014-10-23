بالصور.. محافظ بنى سويف يزور مجمع محاكم مجلس الدولة تمهيداً لافتتاحه قريبًا

زار المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، مجمع محاكم مجلس الدولة للوقوف على أخر أعمال التجهيزات التي تجرى بالمبنى والذي كان مقراً للحزب الوطني السابق وتم إحراقه وتدميره عقب ثورة يناير.

وقال المستشار خالد سالم، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن مبنى الحزب الوطنى الموجود بشارع الشيخ محمد متولى الشعراوى وكان مقرا رئيسيا للحزب فى عهد الرئيس السابق مبارك بدأ العمل به في شهر يونية الماضي.

تفقد المحافظ أقسام المجمع والذي يضم قاعتين محكمة رئيسية تسع 120 فرداً , بجانب غرفتين للمداولات , و10 مكاتب مستشارين و25 مكتب إداري , مع تأمين باب المجمع بباب حديد بزجاج سيكوريت ,حيث تقوم بتنفيذ الأعمال احدي الشركات الرائدة في مجال المقاولات تحت اشراف مديرية الاسكان ببني سويف.