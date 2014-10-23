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شعيب الخطيب: الجزيرة سرقت أغنية «الشيطان» وادعت إنها ضد السيسي

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شعيب الخطيب: الجزيرة سرقت أغنية «الشيطان» وادعت إنها ضد السيسي شعيب الخطيب: الجزيرة سرقت أغنية «الشيطان» وادعت إنها ضد السيسي

كشف، الفنان شعيب الخطيب لوكالة ONA للأنباء، زيف إدعاء قناة الجزيرة مباشرلاعن تقديمه الأغنية «الشيطان»، لمهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا قيامهم بالسطو عليها من موقع الشركة دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية.

وقال شعيب بالإضافة لقيام الجزيرة بالسطو على الاغنية، وبثها طوال الشهر الماضى، تعمدوا الإشارة لتصريحات عن لساني لم أقلها، وادعوا بأني أغني ما وصفوه بالانقلاب والسيسى، وهو كلام عار من الصحة.

وأوضح شعيب أن كلمات الأغنية التى كتبها هشام يحيى بمشاركة فريق “أسفلت”، ليس لها أي علاقة بالسياسة نهائياً، “وتتكلم عن الصراع النفسي داخل الانسان، و التردد الذى يعيش فيه ، و إنه مش لازم يكسل و لازم يقوم يدور على الأمل و يسعى عشان يحقق حلمه و الإهيفوته “.

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أونا

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