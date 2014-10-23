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وزير التموين : شارعا “عبد العزيز” و”بين الصورين” خاليان من السلع المغشوشة قريبا

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وزير التموين : شارعا “عبد العزيز” و”بين الصورين” خاليان من السلع المغشوشة قريبا وزير التموين : شارعا “عبد العزيز” و”بين الصورين” خاليان من السلع المغشوشة قريبا

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنه سيتم قريبا إعلان شارع عبد العزيز التجاري ومنطقة بين الصورين لتكونا منطقتين آمنتين من الغش والسلع المعيبة والخداع للمستهلك.

وأضاف وزير التموين – خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس مع أجهزة الرقابة بالوزارة ومفتشي مباحث التموين لوضع خطة لتنظيم التجارة الداخلية والأسواق – أن هاتين المنطقتين نواة ونموذج لبدء موجة رقابية لتنظيم التجارة الداخلية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأنه تم اختيار شارع عبد العزيز لكثرة تردد المواطنين عليه لشراء الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ومنطقة بين الصورين لتخصصها في بيع السلع الغذائية.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعين قريبا أحدهما مع اتحاد الصناعات ومنتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية، والأخر مع اتحاد الغرف التجارية ومنتجي ومستوردي السلع الغذائية للاتفاق على وضع شروط البيع في هاتين المنطقتين، ومنها إعلان الأسعار على واجهة المحل وإعطاء المواطنين فاتورة بيع للسلعة وتطبيق قانون حماية المستهلك ومنها سياسة الاسترجاع والاستبدال ووجود خطاب ضمان للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل الترويج في وسائل الإعلام.

وأكد حنفي أن الاجهزة الرقابية بالوزارة ومفتشي مباحث التموين سوف يقومان بحملات رقابية شبه دائمة على هاتين المنطقتين للتأكد من جودة السلع الموجودة وعدم وجود سلع معيبة، وأنه بعد نجاح هذه التجربة سيتم اختيار مناطق أخرى لتكون آمنة أيضا للمستهلك ثم تعميمها في كافة المحافظات بالتدريج حتى يتم تطهير الأسواق من كافة السلع المعيبة والمغشوشة ومجهولة المصدر وقيام البائعين بتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

أ ش أ

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