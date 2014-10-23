بالصور.. افتتاح ميدان 30 يونيه بحى ثالث الإسماعيلية بتكلفة مليونى جنيه

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز التعمير واللواء مصطفى سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح ميدان 30 يونية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد للميدان وتوسعة المحاور المرورية ورصف الشوارع والطرق المتفرعة من الميدان وصيانة وطلاء البلدورات والأرصفة وزراعة وتنجيل المنطقة واقامة نافورة متطورة بتكلفة اجمالية لتلك الأعمال بلغت نحو مليون و850 ألف جنيها دعما للمحافظة من جهاز التعمير وذلك ضمن خطة محافظة الاسماعيلية لأعمال تطوير ورصف الشوارع والطرق وتوسعة المحاور المرورية وتطوير وتجميل الميادين بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

يأتى هذا فى اطار احتفالات محافظة الاسماعيلية بأعياد وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلى جانب آخر قام محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد رمضان، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الاسماعيلية بافتتاح حديقة الثورة بمنطقة مساكن شرق الشيخ زايد والتى أقيمت على مساحة ألفى مترا مربعا بتكلفة مالية قدرها 150 ألف جنيها بالجهود الذاتية وذلك بعد تطويرها وزراعتها بالنجيل والورود والأشجار لتكون متنفسا لأهالى المنطقة بعد أن كانت بؤرة لتجمعات القمامة والرتش والمخلفات لفترة طويلة.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات المهندسة لبنى نجيب، مدير عام مديرية الطرق والنقل وعدد من قيادات جهاز التعمير ومهندسى الطرق وممثلى كافة الجهات المعنية.