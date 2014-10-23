بالصور.. احتفال محافظة الإسماعيلية بالعام الهجرى الجديد

شهد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء مصطفى سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الاسماعيلية بالمسجد العباسى بحى أول الاسماعيلية بمناسبة الاحتفالات بالعام الهجرى الجديد وتحت أشراف وبحضور فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية وقيادت الأوقاف بالمحافظة .

وقد بدأت مراسم الاحتفال بآداء شعائر صلاة المغرب ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم من القرأن الكريم للقارىء الشيخ حامد محمد سعد ثم ألقى فضيلة الشيخ محمد العشرى فراج مدير عام ادارة المتابعة بمديرية أوقاف الاسماعيلية خطبة بهذه المناسبة أشار فيها الى العبر والدروس المستفادة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة مؤكدا على سماحة ووسطية الدين الأسلامى الحنيف الذى ينادى بالمحبة والسلام بين الجميع ويحث على التحلى بحسن الخلق والأمانة بين الجميع.

وقد حضر الاحتفالية محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وفضيلة الشيخ محمد زين مدير عام مديرية الأوقاف والشيخ وحيد عايش وكل أول الوزارة مدير الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالاسماعيلية ورئيسا حى أول وحى ثان وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.