وكيل تياجو سيلفا ينفي تلقيه عرضا من برشلونة

(إفي) - نفى وكيل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا تلقي لاعب باريس سان جيرمان عرضا من برشلونة الاسباني، مؤكدا أن مستقبله في النادي الفرنسي.

وأدلى باولو تونييتو وكيل المدافع البرازيلي بهذه التصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية، حيث نفي عرض برشلونة، وقال "إذا رغب باريس سان جيرمان في بيعه، فستكون هناك الكثير من الأندية المهتمة بذلك. ولكنها ستكون مفاجأة بالنسبة لي. مستقبله في باريس سان جيرمان".

وأوضح تونييتو أن تياجو سيلفا وقع عقده مع النادي الباريسي منذ عام واحد فقط، ومن ثم لا توجد "دواع لرحيله".

وأشار إلى أن المدافع البرازيلي قبل عرض الانضمام لباريس سان جيرمان حين علم أن المدرب الإيطالي كارول أنشيلوتي كان سيديره، ونفى أن يتسبب رحيل المدير الفني في رحيل اللاعب.

وبين أنه اللاعب سيكون محبطا حال رحيل أنشيلوتي، ولكن حياة النادي الفرنسي وحياة تياجو ستسمران بدونه.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن برشلونة يسعى لضم تياجو سيلفا لتعزيز دفاعاته اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان سيلفا قد انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وبعقد يستمر لمدة خمسة مواسم.

أما انشيلوتي، الذي يستمر تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل، فقد طلب من النادي الفرنسي تحريره من هذا الالتزام كي يقبل، على ما يبدو، عرضا من ريال مدريد الإسباني.