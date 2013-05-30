أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل تياجو سيلفا ينفي تلقيه عرضا من برشلونة

Google+ Print
وكيل تياجو سيلفا ينفي تلقيه عرضا من برشلونة وكيل تياجو سيلفا ينفي تلقيه عرضا من برشلونة

(إفي) - نفى وكيل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا تلقي لاعب باريس سان جيرمان عرضا من برشلونة الاسباني، مؤكدا أن مستقبله في النادي الفرنسي.

وأدلى باولو تونييتو وكيل المدافع البرازيلي بهذه التصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية، حيث نفي عرض برشلونة، وقال "إذا رغب باريس سان جيرمان في بيعه، فستكون هناك الكثير من الأندية المهتمة بذلك. ولكنها ستكون مفاجأة بالنسبة لي. مستقبله في باريس سان جيرمان".

وأوضح تونييتو أن تياجو سيلفا وقع عقده مع النادي الباريسي منذ عام واحد فقط، ومن ثم لا توجد "دواع لرحيله".

وأشار إلى أن المدافع البرازيلي قبل عرض الانضمام لباريس سان جيرمان حين علم أن المدرب الإيطالي كارول أنشيلوتي كان سيديره، ونفى أن يتسبب رحيل المدير الفني في رحيل اللاعب.

وبين أنه اللاعب سيكون محبطا حال رحيل أنشيلوتي، ولكن حياة النادي الفرنسي وحياة تياجو ستسمران بدونه.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن برشلونة يسعى لضم تياجو سيلفا لتعزيز دفاعاته اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان سيلفا قد انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وبعقد يستمر لمدة خمسة مواسم.

أما انشيلوتي، الذي يستمر تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل، فقد طلب من النادي الفرنسي تحريره من هذا الالتزام كي يقبل، على ما يبدو، عرضا من ريال مدريد الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع