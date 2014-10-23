«البارودي» لـ «القاهرة 360»: الوزير يريد الحصول على كبائن المنتزه عنوة

علقت الفنانة شمس البارودي، على قرار وزير السياحة بسحب تراخيص كمائن المنتزه بالإسكندرية، أن زوجها الفنان حسن يوسف حصل عليها في عام 67 ولم نحصل عليها من نظام حاكم فاسد كما ادعي البعض ، لكن الوزير الحالي يريد الحصول عليها عنوة .

وأضافت البارودي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة 360» المذاع على فضائية القاهرة والناس ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه كان يمكن أن تؤجرها العائلة من الباطن، لكنهم لم يفعلوا ذلك لتعلق العائلة والأولاد بها، مؤكدة أنه لا صحة بأنهم حصلوا عليها بغير وجه الحق ، مشددين على دفعهم الإيجار حتى عام 2013 السابق .