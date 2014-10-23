دونجا يخوض وديتي تركيا والنمسا بقائمة مليئة بـ ' المفاجآت '

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن كارلوس دونجا، المدير الفني للمنتخب البرازيلي اليوم القائمة التي يخوض بها وديتي تركيا والنمسا، والتي شملت عدة مفاجآت باستدعاء لاعبين محترفين خارج البرازيل، وذلك لعدم الإضرار بمصالح الأندية المحلية في نهاية الموسم.

وأخذ دونجا في قراره بعين الاعتبار الطلب الذي تقدمت به أندية برازيلية بعدم إضعافها في الوقت الذي تتنافس فيه في الأدوار النهائية من الكأس والجولات الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وتبرز من بين المفاجآت التي شملتها قائمة دونجا في مواجهة تركيا في 12 من الشهر المقبل في اسطنبول والنمسا بعدها بستة أيام في فيينا استدعاء كاسيميرو (بورتو البرتغالي)، ودوجلاس كوستا (شاختار الأوكراني) ولويز أدريانو (شاختار الأوكراني) وروبرتو فيرمينو (هوفنهايم الألماني).

كما شملت القائمة مفاجآت أخرى مثل عودة تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) ولوكاس (باريس سان جيرما الفرنسي)، واللذين لم يكونا حتى الان في حسبان دونجا.

وأقر دونجا، في مؤتمر صحفي: "دائما ما نفكر في الأندية البرازيلية. المنتخب يمثل الكرة البرازيلية، ولكن يجب علينا أيضا أن نفكر في الأندية البرازيلية".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، أقر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين بأن مسؤولي الاتحاد طالبوا دونجا بأن يأخذ بعين الاعتبار وضع الأندية البرازيلية.

وشملت القائمة:

المرمى: نيتو (فيورنتينا الإيطالي) ورافائيل كابرال (نابولي الإيطلي) ودييجو ألفيش (فالنسيا الإسباني).

الدفاع: ديفيد لويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) وميراندا (أتلتيكو مدريد الإسباني) وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الظهير: دانيلو (بورتو البرتغالي) وفيليبي لويس (تشيلسي الإنجليزي) وماريو فرناندز (سسكا موسكو الروسي) وألكس ساندرو (بورتو البرتغالي).

الوسط: لويز جوستافو (فولفسبرج الألماني) وفرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) ورومولو (سبارتك موسكو الروسي) وكاسيميرو (بروتو البرتغالي) وويليان (تشيلسي الإنجليزي) ولوكاس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وفيليبي كوتينيو (ليفربول الإنجليزي).

الهجوم: نيمار (برشلونة الإسباني) ودوجلاس كوستا (شاختار الأوكراني) ولويز أدريانو (شاختار الأوكراني).