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«كهرباء القليوبية»: 38 مليون جنيه متأخرات لدى «الحكومية» و«القابضة» و«المصانع السيادية»

  • مصر
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كشفت المهندسة هند عبدالباري، نائب رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، المشرف على قطاع القليوبية، أن إجمالي مستحقات الشركة لدى المصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والشركات القابضة، والمصانع التابعة لجهات سيادية، بلغ نحو 38 مليون جنيه على مستوى المحافظة.

وقالت نائب رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن مديونية المصالح والاستراحات الحكومية، والمساجد، والإعفاءات بقوانين، بلغت حتى نهاية أغسطس الماضي 28022994 جنيها، مشيرة إلى أن الإنارة العامة على مستوى المحافظة بلغت مديونيتها 13759492 جنيها، والمصانع التابعة لجهات سيادية مليونا و150 ألف جنيه، إضافة إلى 19771701 جنيه مديونية على الشركات القابضة، يخص شركة مياه القليوبية منها 16518679 جنيها.

وطالبت «عبدالباري»، مسؤولي هذه الجهات المدينة للشركة، بسرعة سداد المديونية كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والمتقاعسين عن الدفع.

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