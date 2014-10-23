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نساء في جنوب السودان يدعون إلى الامتناع عن ممارسة الجنس لوقف الحرب

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نساء في جنوب السودان يدعون إلى الامتناع عن ممارسة الجنس لوقف الحرب نساء في جنوب السودان يدعون إلى الامتناع عن ممارسة الجنس لوقف الحرب

دعت مجموعة نساء في جنوب السودان ينشطن من أجل السلام إلى تنفيذ إضراب عبر الامتناع عن ممارسة الجنس مع أزواجهن لإرغام المتحاربين، وبينهم معسكرا الرئيس ونائبه السابق اللذان يتقاتلان منذ أكثر من 10 أشهر، على وقف المعارك.
> واجتمعت نحو 90 امرأة، بينهن نواب، هذا الأسبوع في العاصمة جوبا لوضع أفضل الأفكار بهدف «دفع السلام وإعادة الإعمار والمصالحة».
> وبين المواضيع الرئيسية «إقناع كل النساء في جنوب السودان بحجب الحقوق الزوجية عن أزواجهن إلى أن يعود السلام»، كما أوضحن في بيان الخميس.
> وبرزت اقتراحات أخرى بينها مقابلة زوجتي الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار للطلب إليهما الضغط على زوجيهما «لوقف الحرب».

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