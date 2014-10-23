الرياض تحذر من أي تجمعات تطالب بقيادة النساء للسيارات

حذرت وزارة الداخلية السعودية الخميس من أنها سترد بحزم على أي تجمعات تطالب بحق النساء في قيادة السيارات وذلك قبل موعد حددته الناشطات لتحدي قرار المنع.

> وأعادت الناشطات مطلع أكتوبر الجاري إطلاق مبادرة تدعو السعوديات إلى قيادة السيارة في شوارع المملكة.

> وحددت الناشطات 26 أكتوبر موعدا لذلك كما فعلن العام الماضي عندما قام عدد منهن بقيادة السيارات في شوارع المدن.

> وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن المتحدث الأمني إن وزارة الداخلة ستطبق الأنظمة بحق كل من سام في أفعال توفر «للمتربصين النيل من اللحمة وبث الفرقة وتصنيف المجتمع».

> وكثفت الناشطات الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث نالت عريضة عنوانها «ارفعوا الحظر عن قيادة المرأة» أكثر من 2700 توقيع.

> كما شجعن اللواتي يقدن السيارة على وضع صور لهن على شبكات التواصل الاجتماعي.

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