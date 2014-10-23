الولايات المتحدة تهدد بمعاقبة مشتري النفط من «داعش»

هددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم «داعش» في مسعى لتعطيل ما تقول إنه مصدر تمويل يقدم مليون دولار يوميا.

ويقول وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين إنه يمكن أن يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها إذا لم يوقف.

وأضاف كوهين «مع الاستثناء المهم لبعض المنظمات الإرهابية التي ترعاها دول فمن المرجح أن يكون تنظيم داعش هو أفضل المنظمات الإرهابية التي نواجهها تمويلا» وكانت تصريحاته معدة للإدلاء بها في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.