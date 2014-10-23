هل يكون الأخضر أبرز ألوان الخريف ؟

منذ بداية العام شاهدنا ظهورًا بارزًا للون الأخضر في ساحة الموضة، واعتمدته العديد من النجمات لإطلالاتهنّ على السجادة الحمراء. فهل يكون هذا اللون أبرز ألوان موسم خريف وشتاء 2015؟؟. إنّ واجهتِ حيرة أثناء اختيار اللون المناسب لإطلالتكِ في السهرات المسائية فلا تترددي في اختيار اللون الأخضر إذ يظهر من الصور أعلاه أنه يناسب ألوان البشرة المختلفة ويعطي إطلالتك طابعًا فخمًا وأنيقًا. فلا يمكن أن ننسى إطلالة السندريلا السمراء لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo في حفلBAFTA بفستان أخضر جميل من Dior، بالإضافة لإطلالة عارضة الأزياء الجميلة جوردان دان Jourdan Dunn بفستان قصير من الدانتيل الأخضر.

وبالحديث عن أجمل الإطلالات باللون الأخضر لابد من أن نذكر إطلالة الممثلة إيما ستون Emma Stone في مهرجان البندقية السينمائي بفستان جميل من Valentino، وإطلالة ساندرا بولوكSandra Bullock بلوك أخضر لمّاع على السجادة الحمراء في حفل SAG Awards. وبالتأكيد إطلالة الحمل الأخاذة من أوليفيا وايلد Olivia Wilde بفستان من Gucci في حفل Golden Globes بداية هذا العام. شاهدي معنا أجمل الإطلالات باللون الأخضر، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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