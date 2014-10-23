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اللون الأزرق عنوان أناقة Dior للرجل

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اللون الأزرق عنوان أناقة Dior للرجل اللون الأزرق عنوان أناقة Dior للرجل

الخميس 23-10-2014 14:57

في مجموعة مبتكرة وعصريّة قدّمها Dior Homme للرجل لموسم ربيع وصيف 2015، طغى اللون الأزرق، الذي يُعتبر المُفضّل لدى الكثير من الرجال حول العالم. وقد تنوّعت درجاته في هذه المجموعة بين الفاتحة والداكنة، وبين الهادئة والقويّة. وكان للّون النيليّ الحضور الأقوى، خصوصاً على البدلات التي بدا عليها الطابع العصريّ وغير الرسمي، مع قمصان من دون ربطات عنق، أو سويتشيرات صيفيّة أنيقة، مثلما غلب على الاكسسوارت أيضاً، خصوصاً على الحقائب الجلديّة الكبيرة والفاخرة.
كما كان هناك وجود لبعض الألوان الثانوية، كالأصفر، والأحمر، والأبيض والأسود. وقد استطاع نقلنا في هذه المجموعة إلى أجواء صيفيّة بحريّة.
شاهدها بالصور هنا، واختر منها التصميم الذي أعجبك، خصوصاً إن كنت من محبّي اللون الأزرق بدرجاته الجميلة والرائقة.

 

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