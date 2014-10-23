الولايات المتحدة بمعاقبة مشتري النفط من «داعش»

هددت ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الخميس بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم «داعش» في مسعى لتعطيل ما تقول إنه مصدر تمويل يقدم مليون دولار يوميا.

ويقول وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين إنه يمكن أن يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها إذا لم يوقف.

وأضاف كوهين «مع الاستثناء المهم لبعض المنظمات الإرهابية التي ترعاها دول فمن المرجح ان يكون تنظيم داعش هو أفضل المنظمات الارهابية التي نواجهها تمويلا.» وكانت تصريحاته معدة للادلاء بها في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.