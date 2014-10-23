أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تكشف تفاصيل الاعتداء على أحمد السقا أمام منزله

Google+ Print
"سيدتي نت" تكشف تفاصيل الاعتداء على أحمد السقا أمام منزله "سيدتي نت" تكشف تفاصيل الاعتداء على أحمد السقا أمام منزله

الخميس 23-10-2014 15:49

انتشر مؤخراً خبر قيام مجموعة من الشباب بالتظاهر أمام منزل الفنان أحمد السقا، محاولين الاعتداء عليه وهاجموه بألفاظ قاسية إلا أنه نجح في تهدئتهم والسيطرة على الموقف.
"سيدتي نت" حرصت على معرفة تفاصيل الخبر من خلال محمد حسن مدير أعمال السقا، الذي أكد لنا أن الفنان موجود حالياً في كندا حيث يتابع عرض فيلمه "الجزيرة 2"، وأن ما كتب في هذا الخصوص لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، لأن السقا يعيش في كمباوند ولا يمكن أن يدخل أحد إلى منزله من دون إذن خاص.
وكشف حسن عن تفاصيل الواقعة بقوله إنّ السقا كان في برنامج "يحدث في " مع شريف عامر على MBC مصر، وحكى واقعة تظاهر مجموعة من الشباب أمام المزرعة الخاصة به، حيث نجح في احتوائهم وحضر آباؤهم وجلسوا مع السقا الذي استطاع أن يقنعهم بوجهة نطره وقتها.
وأكد حسن أن البعض حاول عمل إثارة صحفية فقام بكتابة هذه الواقعة على أنها حدثت قبل أيام أمام منزل السقا وهذا غير صحيح.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية