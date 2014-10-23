"سيدتي نت" تكشف تفاصيل الاعتداء على أحمد السقا أمام منزله

انتشر مؤخراً خبر قيام مجموعة من الشباب بالتظاهر أمام منزل الفنان أحمد السقا، محاولين الاعتداء عليه وهاجموه بألفاظ قاسية إلا أنه نجح في تهدئتهم والسيطرة على الموقف.

"سيدتي نت" حرصت على معرفة تفاصيل الخبر من خلال محمد حسن مدير أعمال السقا، الذي أكد لنا أن الفنان موجود حالياً في كندا حيث يتابع عرض فيلمه "الجزيرة 2"، وأن ما كتب في هذا الخصوص لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، لأن السقا يعيش في كمباوند ولا يمكن أن يدخل أحد إلى منزله من دون إذن خاص.

وكشف حسن عن تفاصيل الواقعة بقوله إنّ السقا كان في برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على MBC مصر، وحكى واقعة تظاهر مجموعة من الشباب أمام المزرعة الخاصة به، حيث نجح في احتوائهم وحضر آباؤهم وجلسوا مع السقا الذي استطاع أن يقنعهم بوجهة نطره وقتها.

وأكد حسن أن البعض حاول عمل إثارة صحفية فقام بكتابة هذه الواقعة على أنها حدثت قبل أيام أمام منزل السقا وهذا غير صحيح.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"