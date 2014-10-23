زوج أنجلينا جولي السابق يفصح للمرّة الأولى عن علاقة الدم بينهما

بعد مرور أعوام كثيرة على انفصال الممثّل Billy Bob Thornton عن النجمة العالميّة Angelina Jolie، تحدّث الممثل عن علاقته بزوجته السابقة، متطرّقاً إلى موضوع "شفرات الحلاقة" و"قوارير الدماء" و"قطع الأصابع" و"العيش في زنزانة"، وكلّ هذه الأمور التي ضجّت بها الصحافة لأعوام عدّة.

ووصف الممثل علاقته بزوجته السابقة ب"المجنونة"، حيث قال : "لقد كان وقتاً جنونيّاً. لم أكن مغرماً به"...

وعن الزنزانة التي قيل إنهما يعيشان فيها، قال Billy إنّها كانت الأستوديو الذي أقامه في منزله ليعمل به، ملقياً اللوم على الصحافي الذي نقل حديثه بناءً على سمعه الانتقائي...

وشرح Billy قائلاً: "في الحقيقة كان لديّ قبو أستخدمه لتسجيل الأغاني الخاصّة بي، وعندما أخبرت الصحافي أنني أعيش في زنزانة طوال الوقت، أقصد لتسجيل الموسيقى، لم يسمع بالطبع جملة "تسجيل الموسيقى" واكتفى بسماع كلمة "زنزانة"، وبالطبع لأنّها تصنع قصّة أفضل".

وعن قارورة الدماء، أكّد النجم أنّها كانت أمراً بسيطاً ، فهي عبارة عن سلسلة تفتح لنضع فيها صورة أحد، ونرتديها حول العنق، وقد اشترت منها Angelina زوجين.

وتابع Billy قائلاً: "كنا مبتعدين لفترة، بسبب انشغالي في تصوير Monster’s Ball وهي كانت تصوّر Tomb Raider ففكّرت هي في أنّه سيكون أمراً رومانسيّاً أن نستخدم شفرات الحلاقة لجرح أصابعنا لنلطّخ سلسلة كلّ منا بقطرات من دمائنا، وأن نرتدي تلك السلاسل حول عنقينا، مثلما تعلّق حفنة من شعر ابنك أو ابنتك، شيء من هذا القبيل... فتحوّل الأمر إلى أنّنا نسير بقارورة دماء معنا، مثل مصّاصي الدماء ونعيش في زنزانة"!

يُذكر أنّ Billy Bob Thornton و Angelina Jolie تزوّجا في أيار- مايو عام 2000 في لاس فيغاس بعد علاقة دامت شهرين، وفارق العمر بينهما يتخطّى الـ20 عاماً.

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