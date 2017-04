Brad Pitt يعود الى الصالات العربية

ما هي مواضيع الأفلام الثلاثة التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في الصالات العربية؟ التفاصيل في هذه اللمحة السريعة عنها.

Fury

فيلم حربي جيّد من بطولة Brad Pitt و Shia LaBeouf و Logan Lerman ومن إخراج David Ayer. تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية وتحديداً في نيسان عام 1945 خلال المرحلة الأخيرة لاجتياح ألمانيا من قبل قوات التحالف. تتمحور القصة حول الرقيب في الجيش الأميركي Don Collier الملقّب بـ Wardaddy وهو قائد دبابة يعاونه أربعة جنود سيجدون أنفسهم في مواجهة العدو الذي يتفوّق عليهم بالعتاد والجنود. فهل سيكون النصر من نصيبهم؟ Fury فيلم عنيف واقعي ورائع يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.

The Boxtrolls

بعد فيلمي Coraline و Paranorman، تقدّم لنا هذا الأسبوع شركة Laika Entertainment المتخصصة بالـ stop-motion animation فيلمها الكرتوني الجديد المقتبس عن رواية Here Be Monsters للكاتب Alan Snow. Coco تربّى على يد مخلوقات لطيفة تعيش تحت الأرض ومعروفة باسم الـ Trolls تنتج أغراضاً غريبة من النفايات التي تجمعها. قرار الشرير Archibald Snatcher بخطف هذه المخلوقات لتنفيذ مخطط سرّي خطير يدفع Coco للقيام بالمستحيل لمساعدتها، فهل سينجح؟ The Boxtrolls فيلم كرتوني أنصحكم بمشاهدته برفقة أولادكم يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Love Rosie

فيلم يجمع بين الدراما والرومنسية من بطولة Lily Collins و Sam Claflin. تدور قصة الفيلم حول Rosie و Alex اللذين يعرفان بعضهما منذ أن كانا في الخامسة من العمر واليوم المسافة ستفرقهما، فهل سيطبّق عليهما القول العربي الشهير "البعد جفا" أو ستكون المسافة مناسبة ليكتشا الحب الذي يجمعهما؟ Love Rosie فيلم خفيف يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.