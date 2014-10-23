تكريم عبادي الجوهر في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

أعرب الفنان عبادي الجوهر عن عميق شكره وامتنانه على اللفتة الكريمة بتكريمه من قبل مهرجان "الإسكندرية" الدولي للأغنية في دورته الحادية عشر، والذي انطلق مساء الاثنين الماضي، وقامت بتنظيمه جمعية "فناني ومبدعي" الإسكندرية، تحت رعاية وزارتي السياحة والثقافة ومحافظة الإسكندرية، وأقيم على مسرح "سيد درويش" في دار الأوربرا في الإسكندرية، بمشاركة المطرب اللبناني رامي عياش والتونسي لطفي بوشناق وخالد سليم في حفل الافتتاح.

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، والموسيقار هاني مهنى، وعوف همام رئيس جمعية "فناني ومبدعي" الإسكندرية، حيث تمّ تكريم الجوهر من السعودية، والمطربة أحلام من الإمارات، والمطربة نوال الكويتية (التي اعتذرت عن الحضور بسبب التواء قدمها)، والمطرب لطفي بوشناق من تونس، والمطربة ليندا تالي من كندا. ومن مصر تمّ تكريم أنغام وسمير صبري ومحمد الحلو وحسن عباس حلمي واسم الإعلامي الراحل وجدي الحكيم والموزع الموسيقي هشام نزيه.

وفي اتصال هاتفي مع الفنان عبادي الجوهر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليوم التالي، وأثناء عودته من الاسكندرية إلى القاهرة تحدّثنا معه حول الجائزة فقال: "لا شك أن قيمة الجائزة في مدلولها هو الأهم. وعندما تلقيت اتصالاً من إدارة مهرجان "الإسكندرية" الدولي للأغنية قالوا إنهم سيكرمونني مع عدد من الفنانين شعرت بسعادة كبيرة، فالتكريم من مهرجان خاص بالأغنية هو دليل على أهمية ما قدّمته للجمهور طوال مسيرتي الفنية التي تجاوزت أربعة عقود، وتقديراً من إدارة المهرجان للفن الغنائي والفنانين بشكل عام. ولا شك أنني أشكر إدارة المهرجان على اهتمامهم وحرصهم على التقارب بين الفنانين، والحفاوة التي لقيتها منهم. وكان المهرجان بمثابة لقاءات مع زملاء تربطني بهم صداقات، مثل محمد الحلو وهاني مهنى وعدنان خوج غيرهم".

أما عن المؤتمر الصحافي قال " كنت سعيداً بلقاء إعلاميين شاركوا في المؤتمر بأسئلتهم، التي كانت تدور حول المهرجان التكريم ومراحل حياتي الفنية، وبعض الجوانب العائلية. وعن آخر ألبوماتي وجديد القادم. وغالبا سيكون على شكل "جلسة" لكن الرؤية النهائية لم تتضح للأغاني ولا الشعراء الذين سأغني لهم. لكن، بصراحة، استمتعت بأجواء الاسكندرية الباردة وهواء البحر العليل".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تتكون من أمين خياط من سوريا، ومحمد الرويشد من الكويت، وعدنان خوج من السعودية، وإحسان المنذر من لبنان، وهاني مهنى وإيناس جوهر وعماد حسن من مصر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"