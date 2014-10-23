المحكمة تؤجل دعوى أحمد عز وزينة

انتهت منذ قليل جلسة محكمة الأسرة، التي عقدت في حي مدينة نصر، للنظر في دعوى الممثلة زينة ضد أحمد عز لإثبات نسب ابنيها إليه بغياب الاثنين، حيث تم تأجيل الحكم بعدما عاد محامي عز المستشار مرتضى منصور عن طلبه بتغيير القاضي، وعاد ووافق على أن يتولى هو القضية وهذا الإجراء المسمى في لغة القانون بإجراء "رد المحكمة" يتبعه معظم المحامين ممن يرغبون في تعطيل أي قضية.

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