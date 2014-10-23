«العلميين» تفتح باب الاشتراك في برنامج الرعاية الصحية لعام 2015

أعلن الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، فتح باب الاشتراك والتجديد لبرنامج الرعاية الصحية للعلميين وأسرهم لعام 2015، بنظاميه الكارت الذهبي المدعم والكارت الفضي المخفض، والذي تتبناه لجنة النشاط والخدمات بالنقابة، من الخميس وإلى يوم 31 ديسمبر المقبل.

وقال في تصريحات صحفية، إن التقديم للاشتراك الجديد أو تجديد الاشتراك القديم سيكون بمقر النقابة يوميًا عدا الجمعة، وأوضح أن تقديم الخدمة للأعضاء يتم على أساسين هما «التعاقد على أساس أسعار المهن الطبية، وهي تمثل ثلث أسعار السوق العلاجي سواء بالمستشفيات أو معامل التحاليل والأشعة ومراكز العلاج الطبي وحتى الأطباء المعالجين الاستشاريين والإخصائيين، فيما يعني أن النقابة نجحت في تخفيض الأسعار بنسبة 15% تقريبًا».

وأضاف «طلبة» أن الأساس الثاني لتقديم الخدمة، هو «بناء الشبكة الطبية للأحياء السكنية للأعضاء، بحيث تتواجد جميع الخدمات الطبية في معظم المناطق بالقاهرة الكبرى والجيزة، وخاصة التي يقطنها عدد كبير من الأعضاء».