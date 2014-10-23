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السيسي لوزير الاتصالات: الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة وتحسين الخدمة ضرورة

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السيسي لوزير الاتصالات: الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة وتحسين الخدمة ضرورة السيسي لوزير الاتصالات: الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة وتحسين الخدمة ضرورة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، صباح الخميس، بالدكتور عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر رئاسة الجمهورية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشمل قطاع البريد المصري، فضلاً عن مناقشة استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تستهدف ربط أهداف القطاع بتطلعات المجتمع المصري وطموحاته بما تشمله من زيادة للدخل القومي، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وإتاحة البيانات والمعلومات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكذلك دعم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات الحكومية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد خلال اللقاء على أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير القطاع تستهدف التوسع في استخدام تطبيقات الالكترونية والتوقيع الالكتروني من خلال منظومة المجتمع الرقمي.

على صعيد متصل وجّه السيسي بضرورة الإسراع في إنشاء وتفعيل الجهاز القومي للمجتمع الرقمي، وإيجاد منظومة متكاملة لدعم الشباب في مجال الابتكار وتدريبهم وتنمية قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إيجاد منظومة متكاملة لخدمة الفئات المهمشة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أولى السيسي أهمية خاصة للتركيز على صناعة وتصميم الإلكترونيات والبرمجيات لإيجاد فرص العمل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على تعديل القوانين الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شدد السيسي على ضرورة الاعتماد على خدمات الإنترنت فائق السرعة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة حالياً للمواطنين المصريين في مجال الانترنت، وكذلك تدريب وإعداد الشباب المصريين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

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