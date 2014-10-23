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سفير مصر بغانا يلتقي نائب وزير الصحة في أكرا

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سفير مصر بغانا يلتقي نائب وزير الصحة في أكرا سفير مصر بغانا يلتقي نائب وزير الصحة في أكرا

التقى محمد حيدر، سفير في أكرا، مع نائب وزير الصحة الغاني لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصحي في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين الشعبين.

واستعرض «حيدر» خلفية التعاون بين البلدين من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، وإيفاده عددا من الأطباء المصريين للمستشفيات الحكومية الغانية، وهو التعاون الذي طالما لاقى ترحيبا وتقديرا من الجانب الغانى.

وأعرب نائب الوزير الغاني عن تطلعه لدفع هذا التعاون في المجال الصحي، وتم الاتفاق على موافاة الجانب المصرى باحتياجات وزارة الصحة الغانية من الأطباء في التخصصات المختلفة في أقرب فرصة ممكنة، ومواصلة التعاون من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأكد «حيدر» أن هذه الخطوة تعد بداية طيبة لدفع العلاقات يمكن أن تعقبها خطوات أخرى في مجالات نقل الخبرة، وتأهيل الكوادر، وغيرها بما يؤدي إلى الارتقاء بالعلاقات في المجال الصحي إلى المستوى الذي يحقق مصالح وطموحات البلدين.

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