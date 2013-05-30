تعاون بين "كريدي أجريكول" و"مصر الخير" لتوصيل المياه للقرى الفقيرة بأسيوط

التعاون يستهدف توصيل مياه الشرب لـ800 أسرة فقيرة

كتب : قسم الاقتصاد الخميس 30-05-2013 13:57

وقع تحالف مكون من بنك "كريدي أجريكول مصر" ومؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط وشركة المياه بهدف توصيل مياه الشرب النقية لـ800 من الأسر الأكثر فقرًا في المحافظة.

وقال فرانسوا إدوارد دريون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن مساهمة مصرفه في المشروع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أنهم مهتمون بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، فيما أكد الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، أن الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في أسيوط تعبر عن شراكة حقيقية بين الدولة وأجهزتها التنفيذية وتلك الكيانات التي تعد أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأشار محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع المحافظة يقضي بتوصيل مياه الشرب بوصلات منزلية إلى 800 أسرة في مختلف القرى بتكلفة 800 ألف جنيه، وتم توصيل 200 منها وعمل كافة الإجراءات اللازمة لتركيب 400 أخرى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على التصاريح والموافقات من شركة مياه الشرب والوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الوصلات المنصوص عليها في البروتوكول قبل نهاية 2013.