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"اينوك" تخفض سعر بيع الديزل بالتجزئة

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"اينوك" تخفض سعر بيع الديزل بالتجزئة "اينوك" تخفض سعر بيع الديزل بالتجزئة

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ ومقرها دبي ـ اليوم أنها خفضت سعر التجزئة لمادة الديزل 20 فلسا ليصبح سعر الليتر الواحد 3.50 درهم اعتبارا من منتصف ليل 21 من الشهر الحالي ليمثل انعكاسا لانخفاض النفط في الأسواق الدولية خلال الأسابيع الماضية وبات القرار ساريا في محطات الخدمة التابعة لـ "اينوك" و"ايبكو". 

وقال برهان الهاشمي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في "اينوك" في تصريح صحافي له في إن هذا القرار جاء بعد مناقشات عدة شملت شركات بيع البترول بالتجزئة ليؤكد التزام "إينوك" بتزويد عملائها بأفضل المنتجات وفق أعلى معايير الكفاءة والاقتصادية مما يعود بالنفع على قطاع الأعمال بأسره. 

وأضاف أن الشركة تركز جهودها على توفير أكبر قيمة لعملائها وتزويدهم بأفضل المزايا المتوافقة مع أحدث توجهات الأسواق العالمية.

وكانت "اينوك" من بين أوائل الشركات في تطبيق القرار رقم 37 لعام 2013 الصادر من مجلس الوزراء الموقر الذي يقضي باستخدام "الديزل الأخضر" الصديق للبيئة.

ويضمن الديزل الأخضر "يورو 5" ـ الذي أقره الاتحاد الأوروبي ـ انبعاثات غازية محدودة بحيث تكون أقل بشكل ملحوظ من الانبعاثات الصادرة عن الديزل المستخدم في المنطقة. 

وأصبحت "اينوك" منذ يوليو الماضي أول مؤسسة في المنطقة تباشر بيع الديزل "يورو 5" ذي نسبة الكبريت المنخفضة للغاية عبر شبكات البيع التجاري والبيع بالتجزئة.

وتأخذ إينوك على عاتقها ـ في إطار التزامها الدائم نحو المجتمع والبيئة والصحة والسلامة والجودة العالية ـ كل التكاليف الإضافية لتوزيع وقود الديزل ذي الانبعاثات المنخفضة كما تعمل الشركة جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لزيادة التوعية حول أهمية اعتماد معايير جديدة للوقود الصديق للبيئة. 
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