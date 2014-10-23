دبي ..خليجي يسرق منزل موظف ويُقبِّل زوجته النائمة!

تفاجأ زوجان خليجيان بانتهاك أربعيني من جنسية خليجية اخرى حرمة بيتهما، أثناء خلودهما الى النوم ليلا في شقتهما، الواقعة في منطقة «الجي بي آر»، مستغلا عدم اغلاق الباب الخلفي للشقة، فولج الى غرفة النوم، وراح ينتهك عرض الزوجة التي استيقظت على تحرشه بها بينما كان في حالة سكر.

ووفق اوراق القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، فان المتهم الذي قدم الى الدولة بتأشيرة زيارة، هتك عرض المجني عليها، بأن تحرش بها اثناء نومها بجانب زوجها، بعد ان استغل عدم اغلاقهما باب الشقة الخلفي الخاص بالخادمات، كما شرع في سرقة مال منقول عبارة عن المحفظة الشخصية للزوج.

ووفق شهادة المجني عليها وهي موظفة في منتصف العقد الثالث من عمرها، فإنها استيقظت على تحرش المتهم بها، وما ان فتحت عينيها حتى شاهدته يبتعد عنها الى احدى زوايا الغرفة، حاملا في يده سيجارة، قبل ان توقظ زوجها وهي في حالة خوف وهلع.

اما الزوج فأضاف في إفادته أن المتهم كان في حالة سكر، وانه حجزه في مكتب حارس البناية الى أن وصلت الشرطة التي ضبطت بحوزته المحفظة التي سرقها من الغرفة.

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