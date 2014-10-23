محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع بوتين

أجرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية شملت علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق اليوم بمقر إقامة الرئيس الروسي في بوتشاروف روتشي بمدينة سوتشي الروسية.

ورحب الرئيس الروسي بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي معربا عن سعادته بتجدد اللقاء مع سموه لبحث التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تهم البلدين .

وقال الرئيس بوتين" انا سعيد جدا باستقبالكم اليوم ويطيب لي ان اشير الى ان العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح ولدينا علاقات متطورة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وخلال 4 سنوات الماضية فان حجم التبادل التجاري بين بلدينا شهد قفزات عدة، ونحن على ثقة كبيرة بان التعاون في المجال الاستثماري وبين الصناديق والهيئات الاستثمارية بين البلدين ستشهد تطورا ايضا ، واجدد سعادتي باستقبالكم وبفرصة مناقشة الاوضاع والتطورات الصعبة والقلقلة التي تشهدها المنطقة وغيرها من المواضيع التي يهمنا النقاش والتحدث حولها ".

من جانبه اعرب سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس الروسي وقال " انا سعيد جدا بلقائكم يا فخامة الرئيس وبوجودي في هذه المدينة الجميلة، ونشكركم على فرصة التحدث معكم ، وبدون شك فان هناك دورا كبيرا لروسيا بإمكانها ان تقوم به في منطقة الشرق الاسط".

وأضاف سموه" لا شك ان علاقاتنا مميزة ولدينا اهداف كبيرة للتعاون وتطوير العلاقات" معربا عن شكره للرئيس بوتين على حفاوة الاستقبال.

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