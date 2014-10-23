ناجح إبراهيم: الإخوان خسرت كل شيء.. وحزب النور كسب ثقة غالبية الشعب

قال الدكتور ناجح إبراهيم، الباحث الإسلامي، إن جماعة الإخوان المسلمين «دخلت في صدامات مع الدولة وخرجت خاسرة كل شئ أبنائها وقيادتها وتعاطف المصريين معها، فلا يوجد من يتعاطف مع محمد مرسي، الرئيس السابق، وأنصاره من أبناء التيار الإسلامي»، بحسب رأيه.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات إعلامية، الخميس، أن الدعوة السلفية وحزبها النور «خرجا بأبنائهما من تلك الأزمة في أمان، وكسبا ثقة واحترام غالبية الشعب المصري، بسبب رفضهما الدخول في صدام مع الدولة».

ونفى «إبراهيم» أن يكون حزب النور «انحاز للسلطة»، موضحًا: «بل فضّل منع إراقة الدماء، والدخول في صدام من أجل السلطة».