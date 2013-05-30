الأمن ينجح في فتح الطريق أمام 510 سياح بأسوان بعد احتجاز لثلاث ساعات

كتب : عبدالله مشالي الخميس 30-05-2013 15:18

نجحت الجهود التنفيذية والشعبية والأمنية في إقناع مزارعي قرية الخريجين بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان في فتح الطريق أمام السياح الأجانب، الذين يصل عددهم إلى 510 سياح كانوا يستقلون 44 أتوبيسا وسيارة سياحية، وتم احتجازهم لثلاث ساعات أثناء عودتهم في الفوج السياحي الصباحي إلى مدينة أسوان، بعد أن أغلقوه اعتراضا على نقص المياه التي تسببت في هلاك عدد كبير من الزراعات.

وقال اللواء جمال الفولي نائب مدير أمن أسوان، إنه تم فتح الطريق ويتم الآن العمل على حل مشكلة المياه، مؤكدا أنه خلال أيام سيتم حلها نهائيا بعد تدخل اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، ووزيري الداخلية والزراعة.