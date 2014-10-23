غياب دويدار عن الزمالك أمام سموحة والاتحاد

أكد عادل حداد طبيب نادي الزمالك غياب مدافع الفريق أحمد دويدار عن مباراة الفريق الأبيض أمام سموحة والاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك أمام سموحة يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري، بينما يواجه الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من المسابقة.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: " دويدار تعرض لشد قوي في العضلة، وسيغيب عن المباراة".

وأضاف " سيغيب عن لقاء الاتحاد أيضا، لاحتياجه إلى الراحة".

وعلى الجانب الأخر علم FilGoal.com أن المدير الفني جيمي باتشيكو يفاضل بين إسلام جمال ومحمد كوفي للعب بجوار على جبر في مركز قلبي الدفاع.

وتبدو الفرصة أقرب لكوفي للمشاركة أساسيا بجوار على جبر أمام سموحة.

ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد ست نقاط من أربع مباريات، بينما يحل سموحة سابعا برصيد سبع نقاط.