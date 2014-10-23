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ضبط مصنع لتعبئة زيوت الفرامل المغشوشة بقليوب

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ضبط مصنع لتعبئة زيوت الفرامل المغشوشة بقليوب ضبط مصنع لتعبئة زيوت الفرامل المغشوشة بقليوب

اللواء محمود يسري

ضبطت مباحث بالقليوبية مصنع بمدينة قليوب يقوم بتعبئة زيوت فرامل السيارات المقلده والمغشوشه ومجهولة المصدر بإستخدام علامة تجارية لتحقيق مكاسب باهظة.

وقال المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم ضبط س 29 سنه المسئول عن مصنع تعبأة زيوت فرامل السيارات بقرية حلابة دائرة مركز قليوب لادارته مصنع بدون ترخيص وإنتاج وتعبئة زيوت فرامل سيارات مغشوشه ومقلده مجهولة المصدر ، وبحوزته ( 11 كارتونه بكل كارتونه عدد 24 عبوة سعة العبوة 200مم – 500 عبوة بلاستيك فارغه معده للتعبئه سعة 200مم – 24 كارتونه فارغه لزوم التعبئه – 50 عبوة بلاستيك فارغه لزوم التعبئه سعة العبوه700مم – 1000 إستيكر وبرشام رقائق الالمنيوم لزوم غلق العبوات بعد التعبئه ).

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة،وتم سحب عينات من المضبوطات لعرضها على التوحيد القياسي لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم18385 جنح مركز قليوب لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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