أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل ضابط بالجيش بمدينة بنغازي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين

Google+ Print
مقتل ضابط بالجيش بمدينة بنغازي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين مقتل ضابط بالجيش بمدينة بنغازي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين

العنف في ليبيا – أرشيفية

قتل ضابط بالجيش الليبي اليوم الخميس، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بمدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة “ببنغازي” في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطا “بالكتيبة 204 دبابات” يدعى منير فرج السعيطي، بإطلاق الرصاص عليه بمنطقة قاريونس، ما أدى إلى مصرعه في الحال، لافتا أنه تم نقل جثة السعيطي إلى مستشفى المدينة.
> يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا اليوم بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، يشارك فيه سلاح الجو الليبي حول مناطق قاريونس وقنفودة وسيدي فرج.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا