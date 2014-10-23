مقتل ضابط بالجيش بمدينة بنغازي جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين

قتل ضابط بالجيش الليبي اليوم الخميس، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بمدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة “ببنغازي” في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطا “بالكتيبة 204 دبابات” يدعى منير فرج السعيطي، بإطلاق الرصاص عليه بمنطقة قاريونس، ما أدى إلى مصرعه في الحال، لافتا أنه تم نقل جثة السعيطي إلى مستشفى المدينة.

> يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا اليوم بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، يشارك فيه سلاح الجو الليبي حول مناطق قاريونس وقنفودة وسيدي فرج.

> أ ش أ