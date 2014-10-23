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ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالوادي الجديد‎

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ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالوادي الجديد‎ ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالوادي الجديد‎

أرشيفية

ضبطت قوات الأمن بالوادى الجديد عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من العميد صبري غازي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض وهاتف محمول في حملة أمنية بمركز الداخلة يفيد بضبط م. أ 26 سنة عاطل ومقيم الداخلة وبحوزته 40 قرص مخدر بقصد الإتجار فيها وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر للواقعة المحضر رقم 1514 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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