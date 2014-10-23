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اختتام دورة إدارة المشروعات تحت رعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

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اختتام دورة إدارة المشروعات تحت رعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اختتام دورة إدارة المشروعات تحت رعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

اختتم اليوم الخميس 23 أكتوبر 2014 بالمركز المصري الدولي للزراعة الدورة التدريبية للإشقاء من دولة السودان في مجال ” إدارة المشروعات والمتابعة والتدقيق والتقييم ” والتي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة خلال الفترة من 10 – 24 أكتوبر 2014 .

وقام الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، والسفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوزيع شهادات إتمام الدورة علي المتدربين .

وتجدر الإشارة إلي أنه من المقرر أن تنظم الوكالة بالتعاون مع المركز دورة تدريبية أخري للأشقاء من السودان في مجال ” الاستزراع السمكي ” خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2014 في إطار التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمزارع السمكية، ونقل الخبرة المصرية إلي السودان في هذا المجال الهام، ويأتي هذا في إطار مجموعة من الدورات التدريبية المخصصة للسودان الشقيق .

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