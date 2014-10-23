القبض علي مدرس أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من أحد المنازل بالوادي الجديد‎

ألقت قوات الأمن بالوادى الجديد القبض على مدرس أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من أحد المنازل بمنطقة السبط.

تلقى اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بقيام الأهالي بمنطقة الخارجة القديمة بالقبض علي ” ا . خ ” يعمل مدرس، متلبسا أثناء سرقة أسطوانة بوتاجاز من أحد المنازل بمنطقة السبط وتبين أن المدرس سبق اتهامه في 46 قضية ما بين سرقة.

وفور وصول البلاغ الى شرطة النجدة انتقلت قوات الشرطة الي موقع الحادث والقت القبض علي المدرس وتحرر للواقعة المحضر رقم 4742 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014.