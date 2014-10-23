وزيري الدفاع والداخلية يحضران ندوة بعنوان “أكتوبر بطولات وأبطال” احتفالًا بنصر أكتوبر

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقائع الندوة التثقيفية الرابعة عشر التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان “أكتوبر بطولات وأبطال”، والتى تأتى فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلى تناول مسيرة ” المشير محمد على فهمى ” قائد قوات الدفاع الجوى خلال حرب أكتوبر، ودوره فى بناء حائط الصواريخ الذى وفر الحماية الجوية للقوات خلال مراحل العبور وقضى على أسطورة العدو المتغطرس وأسقط طائراته كأوراق الخريف فى إحدى الملاحم البطولية الخالدة فى تاريخ القوات المسلحة .

واشتملت الندوة على محاضرة بعنوان ” الإسلام وحسن الخلق ” تحدث فيها فضيلة الشيخ الحبيب على الجفرى عن القيم الأخلاقية والمعانى الإنسانية السامية التى أرساها الدين الاسلامى الحنيف والتى تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، فى إطار من المبادئ والأخلاق التى تحفظ للمجتمع ترابطه وتماسكه .

وقدم الدكتور وسيم السيسى محاضرة بعنوان ” الحضارة المصرية القديمة ودور الجيش المصرى ” إستعرض خلالها الدور التاريخى والوطنى للجيش المصرى كأحد أعظم الجيوش بداية من عصر مينا وأحمس وصولاً للعصر الحديث، ودوره فى بناء الحضارة المصرية عبر العصور وحمايتها من المخاطر والتهديدات، وتناول العلاقة الراسخة بين الشعب والجيش بإعتبارها مصدر تقدير واعتزاز لكل المصريين، مؤكداً على فشل أى محاولة تهدف للنيل من العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة .

وألقى الكاتب والأديب جمال الغيطانى محاضرة بعنوان ” شاهد على العبور ” تحدث فيها عن ذكرياته فى القوات المسلحة ومعاصرته للأحداث التى مرت بها مصر خلال فترة الإستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة والدور البطولى الذى قام به أبطال القوات المسلحة خلال تلك الفترة .

وقدم السيد أحمد ابو الغيط وزير الخارجية الأسبق محاضرة بعنوان ” دور الدبلوماسية المصرية فى الإعداد لحرب أكتوبر ” وتأثيرها فى حشد الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمصر خلال هذه المرحلة .

وألقى الشاعران ياسين خضر وعبد الله حسن مجموعة من القصائد الشعرية فى حب مصر تناولا فيها تلاحم المصريين معاً ورغبتهم وطموحهم فى العبور نحو مستقبل مشرق .

وفى لمسة وفاء لما قدموه من بطولات وتضحيات قام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر ومصابى العمليات الحربية تقديراً لأدائهم لمهامهم بكل شجاعة وإخلاص تجاه الوطن وشعبه العظيم .

وفى نهاية الندوة أكد الفريق أول صدقى صبحى على أن ذكرى أكتوبر ستظل موضع فخر وإعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة، بما يقدمه رجالها من عظيم التضحيات والبطولات بإيمان كامل بأن الدفاع عن مصر وحماية أمنها القومى هو واجبهم المقدس ويحملون أمانته بكل الصدق والإخلاص والتضحية والفداء .

وأعرب القائد العام عن إعتزازه بجهود القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على قدسية أرض مصر وسلامة شعبها، محافظين على قيم ومبادئ العسكرية المصرية السامية وعقيدتها الوطنية، مؤكداً على أن الجيش والشرطة سيظلان فى طليعة الشعب المصرى يزودان عن أرضه ويدافعان عن بقاءه ويحملان آماله وتطلعاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

حضر الندوة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة .