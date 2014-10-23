نقابة الصيادلة تنتقد تصريحات وزير الصحة حول «سوفالدي»

أكد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد أن تصريحات وزير الصحة دكتور عادل العدوى حول عدم وجود إنتاج هندي لعقار علاج التهاب الكبد الوبائي الفيروسي سي “سوفالدي” تخالف المستندات الرسمية الخاصة باتفاقية شركة جلعاد مع 7 شركات أدوية هندية .

وأضاف عز العرب في بيان أصدرته نقابة الصيادلة اليوم الخميس – إن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي أكد في تصريحات أمس انه لن يتم إنتاج عقار سوفالدى بالهند قبل عام ونصف من الآن ، رغم أن اتفاقية دولة الهند مع شركة جلعاد نصت على تداول المثيل الهندي أول الربع الثالث من 2015 (أي بعد 8 شهور فقط وليس سنة ونصف ، كما شددت على حق الشركات الهندية لإنتاج الهارفوني الذي تم إعتماده مؤخراً والليديباسفير إلي جانب السوفالدي وتصديره ل91 دولة في العالم.

وأوضح أن اتفاقية وزارة الصحة المصرية التي لم تعلن بنودها حتى الآن لم تنص على إنتاج عقار السوفالدى .

وطالب عز العرب وزير الصحة قراءة الاتفاقية بين جلعاد و7 شركات هندية والتى تم توقيعها في 15 سبتمبر قبل الإدلاء بمعلومات مغلوطة.

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة ،أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة شدد في تصريحات له على أن سعر بيع سوفوسبوفير في الصيدليات لم يحدد حتى الآن ،في حين أن إخطار التسجيل الصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتاريخ 22 سبتمبر 2014 قد حدد سعر مثيل السوفالدى بقيمة 2670 جنية للعبوة الواحدة.

وأضاف أن وزير الصحة أعلن أن مفاوضات الوزارة مع الشركة المنتجة لسوفالدى استمرت لمدة 9 شهور ،ورغم ذلك طوال هذه المدة لم يتم الإعلان عنها أو حتى دعوة نقابة الصيادلة لحضورها ولم يتم استشاراتها .

وأشار فاروق إلى أنه حتى الآن لم يتم اطلاع النقابة على بنود البروتوكول الموقع مع شركة جلعاد .

وجدد فاروق مطالبته لوزارة الصحة بضرورة خفض أسعار عقار سوفالدي وكل مثائله حتى يتثنى توفيره للمريض الفقير وخاصة أن نسب الإصابة الأكثر بفيروس سى تتركز في المحافظات والقرى الفقيرة .

أ ش أ