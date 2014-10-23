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شرطة الاحتلال تبدأ تطبيق خطة لـ«مواجهة أعمال الشغب» في القدس

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شرطة الاحتلال تبدأ تطبيق خطة لـ«مواجهة أعمال الشغب» في القدس شرطة الاحتلال تبدأ تطبيق خطة لـ«مواجهة أعمال الشغب» في القدس

بدأت شرطة الاحتلال، الخميس، تطبيق خطة لمواجهة أعمال الشغب في القدس، وذلك بعد يوم واحد من مقتل رضيعة وإصابة 8 آخرين في حادث دهس بالقدس تقول إسرائيل إنه «عمل تخريبي».

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن «الخطة تشمل نشر قوات في المناطق التي تشهد تكرارا لأعمال الشغب وإلقاء الحجارة وتشغيل أجهزة تكنولوجية متطورة وبالونات مراقبة وتصوير لرصد الأحداث، فضلا عن نشر وحدات سرية خاصة».

ونقلت عن مصدر أمني القول إن الشرطة «تنفذ حاليا مهمة قومية وستعمل بالتعاون مع شتى الجهات الامنية والجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين للتصدي لأولئك الذين يرتكبون أعمالا مخلة بالنظام العام».

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