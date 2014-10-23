القوات العراقية تقتحم «بيجي» وتؤمن طريق «بغداد- كركوك»

نجحت القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة وأفواج الحشد الشعبي، الخميس، في اقتحام قضاء «بيجي» وتكبيد تنظيم «داعش» خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات خلال الحملة العسكرية التي نجم عنها أيضا تأمين الطرق الرئيسة الرابطة بين بغداد وكركوك وسامراء وتكريت.

ونقلت وكالة أنباء الأعلام العراقي، «واع»، عن مصدر أمني عراقي قوله، إن القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تمكنت من تأمين طريق «بغداد- كركوك» بشكل كامل حيث تم إعادة نشر وحداتها على جانبي الطريق، موكدا أن المركبات المدنية بدأت تسير بشكل طبيعي في هذا الطريق.

وأضاف المصدر أن هذه القوات تمكنت أيضا من تأمين طريق سامراء- تكريت، مشددا على أن هذه الانتصارات تحققت من دون تقديم الدعم من قوات التحالف الدولي .