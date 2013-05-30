أهالي "جحدم" يقطعون طريق "أسيوط ـ القاهرة" الصحراوي

كتب : سعاد أحمد منذ 35 دقيقة

قطع العشرات من أهالي "جحدم" التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، الطريق الصحراوي "أسيوط -القاهرة"، عصر اليوم؛ احتجاجًا على تغيب اثنين من أبنائهم.

ورد لمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من محمد أحمد حمزة "طالب بكلية الحقوق" يفيد بتغيب أبناء عمومته "كساب سيد حمزة، صلاح محمد حسانين" مزارعين داخل الصحراء أثناء قيامهم بالبحث عن أراضي صالحة للاستصلاح والزراعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، كما تم إرسال عدد من سيارات الأمن المركزي للسيطرة على الموقف.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن المختفين كانوا ضمن عدد من أهالي جحدم يقومون بالبحث والتنقيب عن الآثار، وأنهم قطعوا الطريق مطالبين بخروج طائرة جيش لتبحث عن أبنائهم المتغيبين.