غياب دويدار عن الزمالك أمام سموحة

أكد عادل حداد طبيب نادي الزمالك غياب مدافع الفريق أحمد دويدار عن مباراة الفريق الأبيض أمام سموحة.

ويلتقي الزمالك أمام سموحة يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: " دويدار تعرض لشد قوي في العضلة، وسيغيب عن المباراة".

وأضاف " ربما يمتلك نسبة ضئيلة للغاية للحاق بالمباراة، ولكن الأمر صعب للغاية، وسيتم التأكيد يوم الجمعة بعد اختبار طبي أخير للاعب".

وعلى الجانب الأخر علم FilGoal.com أن المدير الفني جيمي باتشيكو يفاضل بين إسلام جمال ومحمد كوفي للعب بجوار على جبر في مركز قلبي الدفاع.

وتبدو الفرصة أقرب لكوفي للمشاركة أساسيا بجوار على جبر أمام سموحة.

ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد ست نقاط من أربع مباريات، بينما يحل سموحة سابعا برصيد سبع نقاط.