وزيرا الدفاع والداخلية يشهدان ندوة «أكتوبر بطولات وأبطال»

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الخميس، وقائع الندوة التثقيفية الرابعة عشر التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان (أكتوبر بطولات وأبطال)، والتي تأتي في اطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

> بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة المشير محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي خلال حرب اكتوبر، كما اشتملت الندوة على محاضرة بعنوان (الإسلام وحسن الخلق)، تحدث فيها فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري، كما قدم الدكتور وسيم السيسى محاضره بعنوان (الحضارة المصريه القديمه ودور الجيش المصرى)، استعرض خلالها الدور التاريخي والوطني للجيش المصري بداية من عصر مينا وأحمس وصولا للعصر الحديث.

وألقى الكاتب والأديب جمال الغيطانى محاضره بعنوان (شاهد على العبور)، تحدث فيها عن ذكرياته في القوات المسلحة ومعاصرته للاحداث التى مرت بها مصر خلال فترة الاستنزاف وحرب اكتوبر، كما قدم أحمد ابو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، محاضرة بعنوان (دور الدبلوماسية المصرية في الإعداد لحرب أكتوبر).

وفي لمسة وفاء لما قدموه من بطولات وتضحيات، قام الوزيران بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر ومصابى العمليات الحربيه، تقديرا لأدائهم لمهامهم بكل شجاعة وإخلاص تجاه الوطن.

وفي نهاية الندوة أكد الفريق أول صدقي صبحي على أن ذكرى أكتوبر ستظل موضع فخر واعتزاز شعب مصر بقواتها المسلحة، بما يقدمه رجالها من عظيم التضحيات والبطولات في إيمان كامل بأن الدفاع عن مصر وحماية أمنها القومي هو واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الصدق والإخلاص والتضحية والفداء.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بجهود القوات المسلحة والشرطة للحفاظ علي قدسية أرض مصر وسلامة شعبها، محافظين علي قيم ومبادئ العسكرية المصرية السامية وعقيدتها الوطنية، مؤكدا على أن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري يزودان عن أرضه ويدافعان عن بقاؤه ويحملان امالة وتطلعاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الندوة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة.