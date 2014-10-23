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لماذا عبد الشافي هو الأبرز في الدوري السعودي بالجولة السابعة

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لماذا عبد الشافي هو الأبرز في الدوري السعودي بالجولة السابعة لماذا عبد الشافي هو الأبرز في الدوري السعودي بالجولة السابعة

ليس لأنه مصريا بالطبع، ولكن عوامل عديدة ساهمت في اختيار محمد عبد الشافي كأبرز لاعب في الجولة السابعة بالدوري السعودي.

جذب عبد الشافي أنظار متابعي الكرة بالإضافة لوسائل الإعلام حتى قبل وصوله إلى أرض الحرمين الشريفين نظرا لما يتمتع به اللاعب من سمعة رائعة مع الزمالك ومنتخب .

كما تألق نجم نادي الزمالك المعار إلى أهلي جدة بشدة في مباراته الأولى مع الفريق وساهم في فوز فريقه على النصر وهو الأمر الذي قرب "الملكي" من العودة لدائرة المنافسة على اللقب.

طالع - بالفيديو - أهلي جدة يسقط النصر في أول ظهور لعبد الشافي

وتسبب الأداء القوي لعبد الشافي في مقارنة بينه وأظهرة الجنب في السعودية خاصة مع الانسجام الكبير الذي ظهر به اللاعب رفقة زملائه رغم أنها المباراة الأولى له.

فيما طالب جزء من جماهير الأهلي في التعاقد مع النجم المصري بشكل نهائي وربما تتعالى هذه الأصوات أكثر مع كل مباراة يخوضها عبد الشافي.

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كما تحدث خالد الشنيف أحد أبرز المحللين في الكرة السعودية أن عبد الشافي كان الحل الأمثل لمشاكل الأهلي وهو ما سيظهر جليا على نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

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فيديو اليوم السابع

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