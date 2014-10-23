أمن الشرقية يطلق أعيرة تحذيرية لفض تجمهر الأهالى أمام محكمة الحسينية

لجأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لإطلاق الأعيرة التحذيرية في الهواء أمام محكمة الحسينية، وذلك بعد تجمهر المئات من المواطنين فى محاولة لإقتحام قاعة المحكمة على أحد المستشارين ورشق أفراد الأمن بالحجارة ، وذلك لصدور قرار بإزالة مخالفات تخص الأهالى من على أملاك الرى بالمحافظة.

سادت حالة من الاستياء بين العاملين بمجمع نيابات ومحاكم مركز الحسنية بمحافظة الشرقية لتأخر قوات الشرطة في الوصول لحماية المجمع بعد تجمهر الأهالي اليوم ، وقال أحد العاملين تن هذا الـمر تكرر أكثر من مرة ، حيث حاول الأهالي اقتحام المحكمة وقاموا بتحطيم النوافذ ، في عهد الرئيس السابق.