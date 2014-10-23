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«القبائل المصرية»: «الإرهابية» تستهدف الضغط على رجال الشرطة

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«القبائل المصرية»: «الإرهابية» تستهدف الضغط على رجال الشرطة «القبائل المصرية»: «الإرهابية» تستهدف الضغط على رجال الشرطة

ندد المستشار محمد سليم، نائب رئيس المجلس القومي للقبائل المصرية، بالحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة في الساعات الأولى ليوم الخميس،، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم 6 من قوات الشرطة و5 مواطنين، مؤكدًا أن تلك الأعمال «تستهدف الضغط على رجال الشرطة، واستهدافهم جسديًا ومعنويًا».

وقال في بيان أصدره، الخميس، إن طلاب تنظيم جماعة الإخوان «يسعون لزعزعة أمن واستقرار البلاد، بمعاونة أعضاء التنظيم الإرهابي الذين يخططون لإسقاط الدولة المصرية من خلال المظاهرات وأعمالهم الإجرامية من تفجيرات تستهدف رجال الأمن والمواطنين».

وطالب «سليم» بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة «ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه، ويحاول العبث بأمن وسلامة الوطن»، مشددًا على أن الشعب المصري «لن يتراجع ولن يستسلم لتلك الأعمال الخسيسة التي يرتكبها التنظيم الإرهابي لصالح جهات وأجندات خارجية».

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