«الفضالي» يطالب بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري

أعرب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، عن تأييده لرؤية الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، بعدم إغلاق الجامعات لحين استقرار الحالة الأمنية، مؤكدًا أن الآراء الداعية لذلك «شاذة ومرفوضة»، ولا يجب الاستجابة لها تحت أي مسمى «لأنها تخدم الأغراض الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية».

وأدان في بيان أصدره، الخميس، حادث انفجار قنبلة في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، متهمًا جماعة الإخوان بارتكاب مثل هذه الأعمال، ومؤكدًا أن ما تمارسه الجماعة ضد الوطن والشعب، يتطلب وقفة حاسمة من الجميع لوقف مثل هذه الأعمال.

وطالب «الفضالي» بالإسراع في ضبط الجناة ومحاكمتهم بصورة عاجلة والقصاص منهم أمام القضاء العسكري «ليكونوا عبرة لغيرهم»، ومطالبًا الشعب بالإبلاغ الفوري عن كل من يمارسون العنف والإجرام ضد مصر.

وأضاف: «يجب المواجهة الحاسمة والرادعة مع أي عضو هيئة تدريس من الذين كشفهم وزير التعليم العالي، ممن يحملون الشماريخ والأسلحة»، مطالبًا بالعزل الفوري لأمثال هؤلاء «الذين يريدون تحويل الجامعات المصرية إلى ساحات للاقتتال والدمار والخراب والإرهاب».