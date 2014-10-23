الإرهاب يواصل هجماته بمدينة العاشر من رمضان.. انفجار 5 قنابل بمنشأت حيوية وإبطال مفعول 4 أخرين

تقرير – هاجر محمود

تتواصل أعمال العنف، التى يمارسها المخربون على مستوى محافظات مصر، وخاصة الشرقية التى تواجه سلسة متواصلة من حملات الاستهداف، وتحديداً مدينة العاشر من رمضان التى تعرضت خلال الشهرين الماضيين، للعديد من العمليات الإرهابية، منها تفجير خط الغاز الطبيعى بالمجاورة 30، وتفجير خط المياه بالمجاورة 37، ووضع أجسام غريب أسفل العديد من أبراج الكهرباء وشبكات المحمول.

وشهدت المدينة، فجر الإربعاء، انفجار قنبلة زرعها مجهولون بجوار ماسورة مياة بالمجاورة 69 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وانتقلت الحماية المدنية وخبراء المفرقعات التى عثرت على عبوة آخرى داخل الماسورة وتحاول ابطال مفعولها .

وبالفحص تبين وجود قنبلة بجوار خط المياة فى المجاورة والعثور على عبوة آخرى داخل الماسورة ، وتم إبطال مفعولها، حيث تم تشكيل فريق بحثى رفيع المستوى لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد الجناة وسرعة القبض عليهم ، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة .

انفجار عبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بجوار خط الغاز الطبيعى

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى الخامس عشر من الشهر الماضى، بجوار خط الغاز الطبيعى الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وتم إبطال مفعول أخرى قبل انفجارها، دون حدوث تلفيات بالخط أو إصابات .

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفى، وتم فرض طوق أمنى حول المنطقة، وبمعاينة موقع الانفجار، تم العثور على بقايا انفجار عبوة ناسفة أسطوانية الشكل تحتوى على مواد متفجرة ومزودة بمؤقت ذاتى، بجوار خط الغاز المسئول عن تغذية مدينة العاشر من رمضان، ونظرًا لضعف قوتها، لم ينفجر الخط، ولم يتأثر تدفق الغاز .

وأثناء تمشيط المنطقة المحيطة، تم العثور على عبوة ناسفة أخرى، على بعد أمتار من موقع الانفجار، كشفتها الكلاب البوليسية المرافقة للقوات، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها قبل أن تنفجر فى القوات المتواجدة بالموقع، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية .

ومجهولون يقذفون قنبلة صوتية قرب معهد التكنولوجيا

قذف مجهولون، يوم الأثنين الماضى، جسمًا غريبًا من نافذة سيارة كانوا يستقلونها بمحيط معهد التكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان، مما أثار الذعر بين الطلاب والمارة بالمنطقة.

وانتقلت قوات تأمين العاشر بقيادة العميد عصام زين الدين إلى مكان البلاغ، وتبين أنه محدث صوت، وتم التحفظ عليه.

وقنبلة بجوار خط الغاز بالمجاورة الثالثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، فى الثامن عشر من شهر أكتوبر الحالى، على قنبلة بجوار خط الغاز بالمجاورة الثالثة بالمدينة، قام مجهولون بوضعها وفروا هاربين .

و على الفور، أمر اللواء سامح الكيلانى ،مدير أمن الشرقية بإنتقال فريق من قسم المفرقعات لفحص البلاغ، وعمل اللازم .

ومحدثات صوت بالقرب من منزل ضابط شرطة

أكد مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن الشرقية، فى الثلاثون من الشهر الماضى، أنه تم العثور علي 3 أجسام غريبة، بمحيط منزل ضابط شرطة بقسم أول العاش، وبفحصها تبين أنها عبارة عن محدث صوت، الهدف منه إثارة القلق والذعر.

تلقي اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية ، إخطار من فرقة العاشر من رمضان ،يفيد بلاغ بالعثور علي 3 أجسام غريبة ,بمحيط منزل ضابط شرطة بقسم اول العاشر، وبفحصها تبين انها محدثات صوت .

وانفجار بمحيط كمين قرب حديقة “الكفراوى”

وقع مساء الأحد الموافق 21 من الشهر الماضى، انفجار بالقرب من كمين أمنى ليلى بجوار حديقة الكفراوى بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتم انتقال خبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية لمكان الواقعة. وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه بلاغًا من مركز شرطة العاشر بسماع دوى انفجار شديد بالقرب من كمين أمنى بجوار حديقة الكفراوى .

وجسم غريب بمحيط مدرسة طارق بن زياد

عثرت الأجهزة الأمنية ، فى السابع والعشرون من الشهر الماضى، على جسم غريب بجوار مدرسة طارق بن زياد بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وجار التعامل معه من قبل قسم المفرقعات برئاسة العقيد أشرف شوفى.

وكان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا بالواقعة من قسم أول العاشر، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتم التعامل مع الجسم الغريب.

ابطال مفعول عبوة بدائية بمنطقة الأردنية

تمكن النقيب عمرو خليل، ضابط بقسم المفرقعات بمدينة العاشر من رمضان، فى 22 من الشهر الماضى، من إبطال مفعول عبوة بدائية، عثر عليها بالقرب من منطقة الأردنية، وتمكن من التعامل معها.

وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ من قسم شرطة أول العاشر، بعثور المواطنين على جسم غريب بالقرب من موقف الأتوبيس بمنطقة الأردنية.